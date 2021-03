Madeira com 45 novos casos de covid-19 e 130 recuperados

A Madeira tem esta quarta-feira 45 novos casos de covid-19. Apenas uma destas novas infecções reportadas ainda há pouco pela Direcção Regional da Saúde é importada, com origem na região de Lisboa e Vale do Tejo, as demais 44 situações dizem respeito a transmissões locais.

São, para já, 1.037 os casos activos, dos quais 22 são importados e 1.015 de transmissão local.

Com estes números, a Região passa a contabilizar 7.382 casos confirmados de covid-19, estando em curso as investigações epidemiológicas.

No sentido inverso, há a registar no dia de hoje mais 130 casos recuperados, num somatório que chega já aos 6.281 doentes que já ‘venceram’ esta nova doença.

43 doentes hospitalizados, 6 nos Cuidados Intensivos

Relativamente ao isolamento dos casos activos, a DRS informa que “43 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça”, 37 em Unidades Polivalentes e 6 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Actualmente são 20 as pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio, permanecendo os restantes doentes em alojamento próprio, sem necessidade de cuidados de saúde especializados.

Quanto aos casos em estudo, são 118 as situações em apreciação pelas autoridades de saúde regionais, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde (SESARAM). Investigações epidemiológicas estão em curso.

Esta quarta-feira estão em vigilância activa 1.102 pessoas, beneficiando de um acompanhamento dedicado pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e do Porto Santo. Já no que toca à vigilância de viajantes, 3.540 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe’.

Mais de metade dos testes foram feitos no aeroporto

Até ao dia de hoje, a Linha SRS24 (800 24 24 20) já registou 40.850 chamadas, enquanto a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza um total de 3.037 atendimentos.

Relativamente aos PCR para despiste da covid-19 realizados na Região, há a reportar um cumulativo de 312.629 testes feitos pelo Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Destes, mais de metade, 164.146 (até às 17 horas de hoje), foram colhidos no Aeroporto da Madeira, no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM.