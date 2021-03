Detido homem suspeito de matar quatro pessoas em bairros da província de Maputo

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve um homem suspeito de matar quatro pessoas durante tentativas de roubo em bairros da província de Maputo, informou hoje fonte da corporação.

O homem, de 25 anos, é suspeito de ter assassinado três empregadas domésticas e o proprietário de uma oficina durante tentativas de roubo a residências nos últimos três meses nos bairros da Matola e Boane, avançou Afonso Ruco, comandante do posto policial de Belulane, na província de Maputo, citado pelo canal privado STV.

Durante as suas incursões, avançou a polícia, o suspeito também terá agredido, com recurso a instrumentos contundentes, outras quatro pessoas, incluindo uma criança, que ficou gravemente ferida após ser atingida, várias vezes, com um pau na cabeça.

O homem, que confessou os crimes, foi detido na terça-feira, após tentar invadir uma nova residência na Matola, onde deixou uma vítima mortal e dois feridos, revelou a PRM.

Segundo Afonso Ruco, o homem indiciado já esteve detido por várias vezes na África do Sul e voltou para Moçambique, sua terra natal, após beneficiar de um indulto anunciado pelo executivo sul-africano no contexto da resposta à pandemia de covid-19.