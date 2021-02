Segundo sismo em menos de 12 horas na Região da Madeira

Um sismo de magnitude 2.7 na escala de Richter foi, esta manhã, registado a Nordeste do Porto Santo.

De acordo com o registo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo, que teve epicentro a uma profundidade de 4 quilómetros, ocorreu pelas 09:55 a mais de 270 quilómetros do Funchal.

Foi o segundo sismo registado na Região da Madeira nas últimas 12 horas, depois de ontem ao final da noite, pelas 22:40, a Sudoeste das Desertas, os sismógrafos terem registado um abalo de magnitude 2.7 (Richter).

Com o sismo desta manhã, são já nove os registos de abalos ocorridos neste ano de 2021, na denominada Região da Madeira.

Desde Janeiro de 2019 foram registados perto de uma centena de abalos, quase todos de fraca intensidade, excepção apenas para o sismo de magnitude 5.1 na escala de Richter ocorrido a 7 de Março do ano passado.