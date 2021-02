Desemprego na Madeira continua ascensão iniciada há 11 meses

O desemprego registado na Madeira atingiu no final de janeiro de 2021 um total de 20.349 pessoas, que estavam inscritas no Instituto de Emprego. Isto representa um aumento de 1,2% face ao mês anterior (mais 233 do que em Dezembro de 2020) e um salto de +30% face a Janeiro do ano passado (+4.695).

Comparando mês a mês, Janeiro de 2021 assinala o 11.º com o desemprego registado sempre a crescer, desde os 15.590 desempregados registados em Fevereiro do ano passado.

Os dados divulgados esta manhã pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), "a nível regional, no mês de Janeiro de 2021, o desemprego registado aumentou em todas as regiões do País. Dos aumentos homólogos, o mais pronunciado deu-se na região do Algarve (+61,3%), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (+45,3%) e da região da Madeira com +30,0%", embora comparando as variações face a Dezembro só os Açores (+0,6%) tiveram desempenho menos negativo.

Comparando Janeiro com ambos os períodos, a Madeira apresenta por isso um desempenho menos desfavorável do que a média nacional (+22.105 ou +5,5% face a Dezembro e +103.801 ou +32,4% face a Janeiro de 2020), que acumula por esta altura 424.359 desempregados.

O sector que mais tem sofrido com esta crise causada pela pandemia de covid-19 são os trabalhadores do Alojamento, restauração e similares, cujo desemprego registado disparou a nível nacional quase 60%.