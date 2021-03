'Arts Online' exibe hoje canto lírico com a soprano Maria João Pereira

O projecto ‘Arts Online’ continua hoje, pelas 19 horas, com a exibição de mais um vídeo, desta vez na área do canto lírico, que será protagonizado por Maria João Pereira. A soprano irá interpretar ‘Ave Maria’ de Giulio Caccini, num vídeo gravado na Sé do Funchal, que será emitido no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.

Este e os outros vídeos estão disponíveis nas diversas plataformas da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, nomeadamente no Youtube Cultura Madeira em https://www.youtube.com/channel/UCzMKf7rk709MP4roem_gHnQ/videos, Facebook da Secretaria https://www.facebook.com/SecretariaRegionaldeTurismoeCultura e Insta da https://www.instagram.com/sr_turismocultur.

Saliente-se que a Semana Santa será assinalada pelo projecto 'Arts Online' com as interpretações, conforme referido, da soprano Maria João Pereira, e ainda do tenor Alberto Sousa.

Maria João Pereira é formada pela Universidade Católica Portuguesa do Porto onde concluiu a Licenciatura em Música e Especialização em Pedagogia do Canto. Prosseguiu os seus estudos superiores na Pós-graduação em Estudos de Performance na Universidade de Aveiro. Realiza regularmente cursos e masterclasses de aperfeiçoamento em Portugal, Inglaterra e Espanha. Desde 2007 é docente do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira.

O projecto 'Arts Online', da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, começou a 22 de Março e é constituído por 48 vídeos e contam com a participação de 29 artistas de diversas áreas, desde poesia, música ligeira e popular, instrumental, danças e canto lírico.