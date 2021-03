Portugal com quatro alterações para jogo com Luxemburgo

Nuno Mendes, Rúben Neves, Renato Sanches e João Félix são as novidades no 'onze' da seleção portuguesa de futebol para o encontro de hoje com o Luxemburgo, a contar para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022.

O quarteto entra para os lugares de Cédric, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira e do castigado Bruno Fernandes, que tinham sido titulares na última partida da equipa das 'quinas', no sábado, em Belgrado, diante da Sérvia (2-2).

De resto, Danilo Pereira nem sequer entra nas opções de Fernando Santos para a partida na cidade do Luxemburgo, tal como João Moutinho, ambos devido a impedimento físico, pelo que Portugal vai ter apenas 10 elementos no banco de suplentes.

A selecção nacional vai apresentar-se com Anthony Lopes na baliza, uma defesa constituída por João Cancelo à direita, José Fonte e Rúben Dias no centro, e o jovem Nuno Mendes na lateral esquerda, enquanto o meio-campo ficará entregue a Rúben Neves, Renato Sanches e Bernardo Silva.

Já o ataque, será composto por João Félix, Diogo Jota e o 'capitão' Cristiano Ronaldo.

Por seu lado, o Luxemburgo, comandado por Luc Holtz, vai apresentar-se com Moris, Jans, Chanot, Lars Gerson, Mica Pinto, Christopher Martins, Leandro Barreiro, Vincent Thill, Olivier Thill, Gerson Rodrigues e Sinani.

Destaque para titularidade do extremo do Nacional Vincent Thill.

O encontro entre Portugal e o Luxemburgo tem início às 19:45 (hora de Lisboa), no Estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, e será dirigido pelo russo Sergei Ivanov.

Após um triunfo com o Azerbaijão (1-0), em Turim, e uma igualdade em Belgrado, diante dos sérvios (2-2), Portugal vai realizar o terceiro encontro em apenas sete dias, antes de uma interrupção de cinco meses na fase de qualificação europeia, que apenas será retomada no início de setembro, devido à fase final do Euro2020, que foi adiado para este ano.

A equipa das 'quinas' parte para o encontro a três pontos da Sérvia, que hoje venceu no Azerbaijão por 2-1 e conta sete pontos, contra quatro de Portugal. O Luxemburgo contabiliza três e a República da Irlanda e o Azerbaijão estão a zero.