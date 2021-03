Chuva, vento e subida da temperatura nos próximos dias

Uma depressão de fraca actividade a leste do Arquipélago da Madeira vai influenciar o estado do tempo na Região nos próximos dias. Com particular impacto nas regiões montanhosas, onde a chuva poderá, pontualmente, ser moderada, e o vento deverá soprar moderado a forte, com rajadas que poderão chegar aos 90 km/h.

A influência da depressão deverá fazer-se sentir entre amanhã e sábado, sendo que no domingo o dia já deverá registar a influência do Anticiclone dos Açores, que tem prevalecido neste início de semana.

Assim, para os próximos três dias e “em especial, associado à depressão, poderão ocorrer períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos ou pontualmente moderados, nas regiões montanhosas”, revela Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira. Acrescenta que o vento, que em geral, tem sido fraco a moderado (10 a 35 km/h) “a partir desta quinta será temporariamente moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas”, sendo que sexta e sábado, poderá registar rajadas até 90 km/h.

Apesar de ser previsível que haja menos sol a descoberto nos próximos dias, a temperatura do ar deverá registar, já esta quinta-feira, pequena subida, com a máxima a poder chegar aos 22 graus centígrados na cidade do Funchal.

Consequência do aumento da intensidade do vento, o mar ‘do norte’ também deverá agitar-se nos próximos dias. A partir de amanhã, aponta o meteorologista, “a altura significativa das ondas deverá aumentar para valores da ordem dos 3,0m na costa norte da ilha da Madeira”, concretiza.