O que devemos continuar a limpar após a pandemia?

Por vivermos numa época tão evoluída e por este vírus nos ter apanhado de surpresa, por não termos conhecimento da sua existência ou das suas repercussões, os nossos maiores receios ganharam vida. Abertamente falando, este vírus deixou o mundo completamente virado do avesso. Consequentemente, passámos a ser cidadãos mais conscientes e ganhámos alguns hábitos positivos como pessoas individuais e coletivas. Alguns deles vão acompanhar-nos no futuro, outros cairão em desuso e acabarão por desaparecer.

Embora os hábitos que implementámos em relação à limpeza sejam apenas temporários para a maior parte das pessoas, abaixo deixamos uma lista do que deve continuar a ser limpo e desinfetado após a pandemia, contribuindo para a nossa saúde e à saúde dos que nos rodeiam. A limpeza de superfícies de contacto frequente é uma maneira eficaz de impedir a propagação de germes, não apenas agora, durante a atual pandemia, mas sempre que alguém em casa está doente!

Os germes estão em toda a parte, mas convém passarmos a ser pessoas mais conscientes. Esta pandemia não apareceu do nada – veio com o propósito de nos ensinar alguma coisa. Pelo menos, preferimos acreditar nisso!

Confira:

- AS MÃOS: Pode parecer óbvio, mas a lavagem adequada das nossas mãos não é só preventiva em relação ao Coronavírus. Existe uma lista bem longa de doenças que podem ser transmitidas pelo nosso toque. Saiba quais AQUI. Mantenha os hábitos de higienização das mãos, lavando as mesmas com água e sabão durante pelo menos 30 segundos ou utilizando um desinfetante com mais de 60% de álcool.

- MAÇANETAS DAS PORTAS E ARMÁRIOS: Dos objetos com mais rotação em termos de uso dentro de uma casa ou de um escritório. Convém não descurá-los na limpeza, uma vez que são tocados várias vezes por dia, por várias pessoas diferentes.

- VOLANTES: Estamos utilizando menos os nossos veículos e isso traduz-se na nossa pegada ambiental, mais positiva no ano 2020, mas o volante do nosso carro continua a ganhar em termos de sujidade. Confira este ARTIGO.

- INTERRUPTORES DE LUZ: Por estarem diretamente conectados com a corrente elétrica, os interruptores devem ser primeiro limpos com um pano microfibras húmido e com um detergente desinfetante, que faça as duas ações, numa só.

- MANÍPULOS DE ELETRODOMÉSTICOS: Muito esquecidos durante a limpeza, os manípulos ou puxadores dos eletrodomésticos como o frigorífico, o micro-ondas, as máquinas de lavar, as cafeteiras, as chaleiras de água quente, entre outros, são propícios à propagação de germes. Pense no assunto: Qual foi a última vez que limpou a asa da cafeteira lá de casa?

- BALCÕES DE COZINHA: A desinfeção das mesas e balcões deve fazer parte da sua rotina de limpeza. “Isso não só ajudará contra o novo coronavírus, mas também contra outros micróbios de origem alimentar que podem causar doenças”, diz Brian Sansoni, vice-presidente sénior do Instituto American Cleaning. Aconselhamos a lavagem das mãos antes e depois da limpeza.

- TELEMÓVEIS: É dos objetos mais contaminados que existem. E pior: andam sempre connosco e perto da nossa cara! Faça a desinfeção do seu telemóvel ou ecrãs, com um pano seco para retirar a sujidade e com toalhetes à base de álcool a 70%. Desconecte antes os aparelhos e não os borrife diretamente.

- PAVIMENTOS: Principalmente se está a trabalhar em casa ou se trabalha numa cozinha, o seu pavimento vai precisar de uma limpeza e desinfeção mais regular. Não descure aspirar tapetes e alcatifas, por causa de ácaros e mofo, alergénios que podem causar asma e outras doenças.

- CARTÕES BANCÁRIOS: Pode parecer uma missão impossível, que eventualmente ficou mais fácil depois de abraçarmos o modo “contactless”, mas sempre que passa o seu cartão a alguém, para pagar o que quer que seja, está a contribuir para a sujidade do seu cartão. O mesmo se aplica a chaves ou porta-chaves, carteiras e bolsas.

- TECLADOS: Acredite ou não, o grau de sujidade dos teclados, quer na sua casa, quer no seu trabalho, é idêntico ao seu telemóvel – um dos objetos mais sujos que pode encontrar perto de si. É uma boa ideia desinfetá-lo diariamente! Recomendamos que remova quaisquer partículas de detritos que estejam presas debaixo ou entre as teclas, usando um espanador de ar ou virando o teclado de cabeça para baixo e sacudindo-o suavemente. Em seguida, limpe as teclas com um pano desinfetante, papel ou spray, de preferência com o pc desligado. Não borrife diretamente o teclado.

