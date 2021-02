Céu muito nublado para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a Madeira, esta quarta-feira, dia 24 de Fevereiro, períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral muito nublado a partir do início da manhã.

A previsão meteorológica prevê ainda períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde.

Já o vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte (25 a 40 km/h) de norte a partir da tarde, com rajadas até 65 km/h nas terras altas.

Prevê igualmente uma pequena descida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, enquanto na costa sul, prevê-se ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir da tarde.

A temperatura da água do mar voltará a estar entre 18/19º C.