Pedro Calado e Pedro Fino visitam esta tarde ribeiras do Funchal

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitam, esta tarde, algumas ribeiras do Funchal, na sequência do mau tempo que assolou a Região.

Os dois governantes procurarão perceber o desempenho das intervenções feitas nestas linhas de água, atendendo aos elevados índices de pluviosidade e farão um balanço da situação.

A visita inicia-se, pelas 15 horas, na foz das ribeiras de João Gomes e de Santa Luzia, junto à Empresa de Eletricidade da Madeira.