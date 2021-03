Albuquerque junto da Protecção Civil

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, encontra-se na sede do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, onde acompanha a par e passo os desenvolvimentos da reposição energética e, sobretudo, a questão do temporal que assola o arquipélago.

Raio apagou toda a luz da Madeira Na sequência de uma descarga eléctrica sobre a linha de transporte entre a Calheta e o Funchal - que provocou diversos danos - o sistema na Central Térmica da Vitória foi abaixo.