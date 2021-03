Precipitação atingiu níveis brutais no Funchal

O Funchal registou esta noite níveis brutais de precipitação. O Observatório em apenas 1 hora superou o nível de aviso vermelho para o intervalo de 6 horas, ao registar impressionantes 61,2 litros por metro quadrado (mm). Foi entre as 19:50 e as 20:50.

Também muito relevante foi a quantidade de chuva caída nas últimas 6 horas deste sábado na ‘estação mãe’ do IPMA na Madeira, com um acumulado que mais do que duplicou o valor de referência para aviso vermelho (60 mm), tendo registado nas 6 horas mais chuvosas, entre as 18:00 e as 24:00, um total de 128,0 mm (11,9 mm/10 min.; 32,4 mm/30 min.; 94,4 mm/2h; 116,4 mm/3h).

Neste sábado tão electrizante quanto alagado, chuva copiosa também deixou marcas na estação do Lido, onde em apenas 1 horas (entre as 19:10 e as 20:10) foram registados 54,3 mm. O ‘vermelhão’ na quantidade de precipitação duplicou no segundo parâmetro para aviso vermelho (acima de 60 mm em 6h), ao registar extremos de: 79,5 mm/2h; 86,9 mm/3h; 94,5 mm/6h.

Mas não foi apenas no Funchal a chover torrencialmente. São Vicente e Ponta do Pargo também engrossaram a lista de localidades dotadas de estações meteorológicas do IPMA a atingir, na noite deste sábado, níveis de risco extremo. Tal como já havia acontecido, durante o dia, no Pico do Areeiro, Quinta Grande, Santa Cruz/Aeroporto, Santana e Ponta de São Jorge.