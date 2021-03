Corte de energia ‘prende’ pároco do Curral das Freiras

O apagão que já perdura há mais de 2 horas (ocorreu às 06:43) impediu o pároco do Curral das Freiras, padre Pedro Nóbrega, de sair esta manhã do Seminário, devido à inoperacionalidade do portão automático.

O sacerdote recorreu à página da Paróquia do Curral das Freiras para (tentar) informar os paroquianos de mais este contratempo.

“Caros paroquianos, devido ao apagão desta manhã, não consigo sair do seminário por ter portão automático. Assim, se conseguir chegar a tempo ao Curral das Freiras, teremos missa das 8:30. Senão celebrarei quando chegar”, escreveu.

A esta hora já devia estar a decorrer a missa do Domingo de Ramos, seguida de procissão dos Passos.