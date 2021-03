Parque de estacionamento do Centromar inundado

O parque de estacionamento do Centro Comercial Centromar, no Funchal, está inundado. Com várias viaturas no seu interior, há casos de arrecadações completamente alagadas.

A administração desta superfície comercial já foi contactada, bem como algumas das pessoas que têm os seus automóveis estacionados neste parque.

Existe um enorme receio por parte dos utilizadores do Centromar, que temem um agravamento das condições meteorológicas. Como consequência, o parque subterrâneo poderá ficar completamente inundado.