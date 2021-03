24 ocorrências registadas no Funchal até às 6 da manhã

Nas primeiras 5 horas deste domingo (até às 6 horas), entre as duas Corporações de Bombeiros do Funchal e a Protecção Civil Municipal foram registadas 24 ocorrências na ‘capital’, resultantes das condições meteorológicas adversas, revelou já esta manhã a Câmara Municipal do Funchal.

A autarquia lembra que o aviso meteorológico laranja para precipitação e trovoada está em vigor até às 12h00 e informa que está no terreno a avaliar os dados provocados pela intempérie.

De resto, reforça o apelo a toda a população que fique em segurança, evitando a circulação rodoviária, adoptando comportamentos prudentes e seguindo as orientações das autoridades de Protecção Civil