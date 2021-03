CDS Funchal apoia Coligação PSD/CDS encabeçada por Pedro Calado

A Comissão Política Concelhia do Funchal apoia a coligação PSD/CDS, encabeçada por Pedro Calado, considerado um “homem com provas dadas, que tem sabido comandar os destinos da Região em termos financeiros, bem como do ponto de vista da crise económica e social”, sendo visto como “a melhor opção para liderar o projecto autárquico do PSD e do CDS para a cidade do Funchal”.

Os centristas consideram que ao longo destes últimos anos, tem sido visível a necessidade de um posicionamento diferente na cidade do Funchal. Primeiro porque “a cidade do Funchal está parada” e “urge dar-lhe uma nova dinâmica”. Segundo porque a cidade “precisa de novos protagonistas políticos”, diz Gonçalo Pimenta.

O Presidente da Comissão Política Concelhia Funchal entende que o Funchal precisa de um novo rumo, novas políticas e um projecto de futuro.

“Queremos devolver o orgulho de ser Funchalsense. Queremos voltar a ser a Cidade mais limpa de Portugal. Uma Cidade cosmopolita, moderna e inovadora. Queremos uma Cidade integradora, que invista nas Zonas Altas, e onde cada cidadão do Funchal se sinta funchalense. Queremos uma Cidade amiga do investimento, onde investidores sintam confiança e determinação na hora de investir. Queremos mais e melhor habitação social, porque, infelizmente, existem 3.400 famílias à espera de uma habitação na nossa cidade. Queremos novas habitações, novos investimentos, nova confiança no tecido empresarial! E temos sentido, quando estamos no terreno, que as pessoas querem uma alternância política na cidade do Funchal”, afirma Gonçalo Pimenta, que se solidarizou com a direcção política do partido, no sentido de disponibilizar todos os autarcas e todos os seus activos para estarem com Pedro Calado na linha da frente, nestas eleições autárquicas.

A ideia é “derrubar o projecto da esquerda na cidade do Funchal, determinar uma nova estratégia, com novos protagonistas políticos" para haver investimento.