Temporal assola Madeira que vê prorrogadas moratórias de crédito por nove meses

Bom dia! Depois do apagão de ontem, que deixou a Madeira às escuras durante várias horas, saiba que os pagamentos de empréstimos serão adiados por nove meses.

O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica que as moratórias de crédito concedidas a empréstimos com garantia mútua, que acabavam a 31 de Março, foram prorrogadas. Empresas, trabalhadores e população em geral ganham ‘balão de oxigénio’ em plena crise pandémica.

O Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado explica que o executivo também garantiu adiamento de prestações até ao 2.º semestre.

Madeira sem danos avultados a lamentar Miguel Albuquerque está na sede do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira a acompanhar todos os desenvolvimentos do mau tempo que fustiga o arquipélago e, em jeito de balanço, o chefe do executivo madeirense assegura que "não houve nenhum dano pessoal a lamentar".

Outro dos assuntos em destaque prende-se inevitavelmente com o temporal que deixou a Madeira às escuras. Chuva forte, trovoada e granizo causaram desalojados, corte de energia e Internet, além de vários estragos e inundações, espalhando o medo. Miguel Albuquerque falou numa centena de ocorrências, pedindo aos madeirenses que fiquem hoje em casa.

Vídeo capta momento do apagão na Madeira O momento em que a ilha da Madeira ficou sem luz, na sequência de uma descarga eléctrica, foi captado num vídeo publicado na página 'Meteo Trás os Montes - Portugal'.

Nesta edição avançamos igualmente com a informação de que os 2.º e 3.º Ciclos estarão em aulas até final de Junho. A Secretaria da Educação altera calendário dada a suspensão de exames e aproveitamos para alertar que o telensino trouxe mais dificuldades a crianças com autismo.

No desporto, houve desilusão. Portugal empatou (2-2) na Sérvia depois de ter estado a ganhar por 2-0 e o desafio fica ligado a um lance polémico, já nos descontos. Cristiano Ronaldo marcou, mas o árbitro não viu a bola dentro da baliza.

Já em termos culturais, espaço para saber que o 'Fica na Cidade' vai decorrer este ano em formato ‘on-line’ com 90 artistas em 6 dias.

Boas leituras!