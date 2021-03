Pedro Calado e Miguel Silva Gouveia empatados

E se as eleições se realizassem hoje? Esta é a pergunta que dá o mote para a manchete de hoje do DIÁRIO, em que um Estudo de opinião da Eurosondagem revela que Miguel Silva Gouveia e Pedro Calado sairiam empatados, na corrida à Câmara Municipal do Funchal. A mesma sondagem indica que o Chega ficaria à frente dos restantes partidos. Saiba tudo na página 2.

Também nesta edição falamos sobre as Restrições em vigor até 5 de Abril. O Governo Regional decidiu estender até essa data as medidas de contenção da pandemia de covid-19, sendo que ontem houve mais 29 casos e a 70.ª morte. O executivo liderado por Miguel Albuquerque decidiu, no entanto, conceder tolerância de ponto na Quinta-Feira Santa e no Sábado de Aleluia. Para ler nas páginas 3, 12 e 13.

Na nossa última página, mostramos como só choveu 13% do habitual em Março. De acordo com os registos, não ocorreu precipitação em Santa Cruz e no Funchal, onde os termómetros subiram ontem aos 25,5 graus centígrados.

Em relação à Justiça, conheça os contornos da sentença que ditou 19 anos de prisão para jovem que matou amigo. A notícia está na página 7.

Por fim, destaque para a nossa rubrica 'Final Feliz', que na página 12 dá conta de como uma promessa salva 10 cães que viviam em condições deploráveis.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Pode também acompanhar o melhor do lifestyle em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada.

Já sabe que agora pode ainda encontrar o MAIS DIÁRIO, o nosso vespertino on-line, que chega depois das 17 horas, todos os dias da semana.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.