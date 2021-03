Sexta-feira sem registo de casos nas escolas da Região

Hoje não há registo de novos casos de covid-19 nas escolas da Região. A informação foi avançada pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) na actualização diária das infecções por SARS-CoV-2 que afectam os estabelecimentos de ensino da Madeira e do Porto Santo.

Com as férias da Páscoa a decorrer, e com apenas alguns estabelecimentos a funcionar com as salas do pré-escolar, infantário e creche, a semana fica marcada pela vacinação do pessoal docente e não docentes que trabalha directamente com estas crianças.

Na nota da SRE, é dado conta de que, na semana que agora termina, regressaram ao regime de actividades presenciais seis salas, de diferentes escolas, num total de 108 crianças, nove educadores e 12 auxiliares.

Já no sentido inverso, devido a cinco casos positivos identificados em crianças/alunos de diferentes níveis de ensino, ficaram em isolamento profilático uma sala e uma turma, num total de 46 alunos, dois docentes e um funcionário não docente.