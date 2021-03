Pelo menos dez mortos em incêndio em hospital para doentes de covid-19 na Índia

Pelo menos dez pessoas morreram hoje, em Mumbai, num incêndio que deflagrou num edifício que acolhe um hospital privado para doentes com covid-19, disseram os bombeiros.

Mais de 70 pacientes foram retirados do Hospital Sunrise para outras estruturas hospitalares na cidade, no oeste do país, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP)

O incêndio deflagrou no rés-do-chão do edifício, durante a madrugada, tendo-se espalhado até aos andares superiores.

O incidente ocorreu numa altura em que se multiplicam os casos de covid-19 em Mumbai, capital do estado de Maharashtra, o mais afetado pela nova vaga da doença.

Em agosto último, oito pessoas morreram num incêndio num hospital com doentes de covid-19 em Ahmedabad, no estado de Gujarat.