Noite quente com extremos de 21,6 ºC, no Lido (mín.) e 26,0 ºC no Lugar de Baixo (máx.).

Enquanto o mau tempo anunciado não chega, a última madrugada foi tropical no Funchal, e na Quinta Grande, tendo em conta as temperaturas do ar registadas nas estações meteorológicas automáticas da rede do IPMA na Região. A noite quente fez-se também sentir em toda a costa sudoeste da ilha da Madeira, com destaque para o Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, que chegou a registar valor extremo de 26,0 graus centígrados (ºC) a meio da madrugada. Aqui a noite só não foi tropical porque o valor mínimo da temperatura do ar havia descido abaixo dos 20 ºC (19,8 ºC) ao início da madrugada.

Mas vamos por partes. Das 19 estações meteorológicas espalhadas pela ilha da Madeira, 3 registaram durante toda a noite temperaturas do ar sempre acima dos 20 graus centígrados. Nomeadamente Funchal/Observatório (21,2 ºC, mínima /25,0 ºC, máxima), Funchal/Lido (21,6 ºC /25,4 ºC) e Quinta Grande (20,6 ºC /23,2 ºC).

Mais a oeste, as temperaturas nocturnas também atingiram máximos significativos, em particular na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (26,0 ºC), Prazeres (21,7 ºC), Ponta do Pargo (21,8 ºC), e ainda na zona alta do Funchal, caso do Monte (21,0 ºC).

No oposto, a estação mais alta da rede regional, a do Pico do Areeiro, registou as temperaturas mais baixas, ao marcar valores que oscilaram entre os 7,5 ºC, de mínima, e os 10,5 ºC, de máxima. Ainda assim, valores bem acima dos sentidos durante quase toda a semana, em que as mínimas chegaram a descer a valores negativos.