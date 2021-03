Chuva, vento, trovoada e mar agitado nesta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta seja uma sexta-feira marcada pelo mau tempo em todo o arquipélago da Madeira, tendo emitido alguns aviso meteorológicos.

As previsões apontam para um dia de céu geralmente muito nublado e aguaceiros a partir do início da manhã. Há também a forte probabilidade da ocorrência de trovoada.

Aviso amarelo para chuva esta sexta-feira na Madeira Aviso em vigor entre as 9h e as 21 horas de 26 de Março

Por esse motivo, está em vigor um aviso amarelo para a precipitação, desde as 9h e até às 21 horas.

Quanto ao vento, deverá soprar moderado a forte (30 a 45 km/h) de nordeste, com rajadas até 75 km/h, soprando forte (35 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 95 km/h, enfraquecendo a partir do final da tarde.

Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura máxima.