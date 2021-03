PS Funchal destaca acessibilidades nas zonas altas

O PS Funchal enalteceu a melhoria verificada nas acessibilidades das zonas altas da cidade, levadas a cabo pela Câmara Municipal do Funchal.

Gonçalo Jardim, presidente do PS Funchal frisou, esta manhã, o “excelente trabalho” que a Autarquia tem vindo a desenvolver nesta matéria, apontando para o caminho da Ladeira, no troço compreendido entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas e o Caminho da Terra Chã, recentemente asfaltado, que beneficia a população local.

O socialista destaca o Executivo liderado por Miguel Silva Gouveia, que “tem vindo a notabilizar-se pelo trabalho no terreno e tem realizado diversas obras desde as zonas altas até ao coração da cidade, melhorando acessos, condições sanitárias e redes de água, áreas que, ao longo dos últimos anos, têm merecido um conjunto de investimentos como não havia memória no Funchal”.