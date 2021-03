Pandemia teve mais construção mas também mais reclamações

A manchete deste domingo, 21 de Março de 2021, revela que o ano passado teve Mais obras e reclamações durante o confinamento, sendo certo que os "alvarás emitidos pela Câmara do Funchal aumentaram 21% e as queixas 24% em 2020", ao que acrescentamos que "apesar disso, os embargos e os processos de contra-ordenação diminuíram. Além disso, surpreendentemente (ou não) "há nove anos que não havia tantas licenças de construção em edifícios na Região". Leia tudo nas páginas 4 e 5.

Num tema em destaque esta semana, a reportagem do DIÁRIO foi ao Arco de São Jorge e concluímos com um título sugestivo: Arco fértil para o negócio imobiliário. "Na freguesia do norte da ilha onde pouco mais de 300 habitantes se dedicam à agricultura e outros sofrem com a ausência de turistas", abordamos em duas páginas (6 e 7) a "Quinta do Arco, cuja venda está sob investigação do DCIAP" e que "reabre no dia 26 deste mês".

“Isto não é um ranking de regiões”, atira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, que "rejeita disputas e destaca", em entrevista ao DIÁRIO, a “luta da humanidade” contra a pandemia. Vale a pena ir à página 21.

Por fim, o último tema da primeira página aborda o ‘Arts Online’ estreia amanhã, evento em que "serão exibidos 48 vídeos com 29 artistas das diversas áreas da cultura na Madeira". Saiba mais na página 32.

