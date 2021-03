Muitas nuvens no primeiro domingo de Primavera

A previsão meteorológica para a Madeira este domingo, 21 de Março de 2021, aponta para "céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado nas vertentes norte e na ilha nde Porto Santo", segundo o IPMA.

Na previsão emitida ao final da tarde de ontem, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera acredita que há a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e zonas montanhosas até início da manhã".

Já o vento poderá ser "fraco a moderado (10 a 30 km/h) a predominar de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas zonas montanhosas até meio da manhã".

Na região do Funchal, o IPMA prevê "céu com períodos de muita nebulosidade", com o vento a soprar "fraco (inferior a 15 km/h)", ocorrendo uma "pequena descida da temperatura máxima".

O estado do mar deverá contar com alguma ondulação. Na costa Norte as "ondas de norte/nordeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo para 2 a 2,5 metros", enquanto que na costa Sul as "ondas de sul/sueste com 1 a 2 metros".

A temperatura da água do mar deverá rondar os 18 a 19º Celsius.