ARM assinala Dia Mundial da Água com movimento ‘Hora da água - H2Off’

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) é uma das parceiras da iniciativa ‘Hora da água – H2Off’ que se realiza amanhã, 22 de Março, às 22 horas, para assinalar o Dia Mundial da Água.

'H2Off' emite um apelo generalizado de fecho das torneiras durante uma hora. O apelo é simples: "fechar nem que seja por uma hora as torneiras nesta data simbólica dedicada à água, por se tratar de um bem que não é inesgotável, sendo ainda uma forma de homenagear os que dela tratam, sobretudo nestes tempos pandémicos e difíceis, onde estão na linha da frente, quase despercebidos, para que os serviços públicos essenciais de água e o seu tratamento sejam sempre prestados com a mesma garantia de qualidade", refere a ARM através de comunicado.

A promoção do movimento ‘Hora da água – H2Off’, é apresentada pela ADPDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, através da Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental (CECEA).

Conta com o apoio de várias instituições, incluindo a Secretaria do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, o Governo Regional da Madeira, e várias figuras públicas, no papel de embaixadores da água, destacando-se a madeirense Nini Andrade Silva (Designer de Interiores), Carlão (cantor), António Pedro Cerdeira (Actor), Nuno Gomes (ex-Futebolista Profissional), Jorge Corrula (Actor e Apresentador de Televisão), Sérgio e Nelson Rosado (Cantores), Luís Vicente (Actor e Encenador), Francisco Ferreira (Presidente da Zero), Viviane Parra (cantora) e Tó Viegas (músico), entre muitos outros.

Este movimento parte do trabalho desenvolvido pela CECEA, composta por profissionais da comunicação de várias entidades do sector da água, entre as quais a ARM, cujas acções estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas, nomeadamente os referentes à protecção do ambiente e ao combate às alterações climáticas.

O Dia Mundial da água pretende consciencializar as pessoas para um problema com extensão planetária. Recordando as palavras de António Guterres, em 2020 “…se o mundo não actuar com urgência, entre 3,5 e 4,4 bilhões de pessoas viverão em 2050 com acesso limitado à água”.

Por isso, o desafio é lançado a todos para que se juntem ao movimento H2Off, em defesa de um bem essencial – a água - por um futuro sustentável. Saiba mais em h2off-apda.com, onde poderá encontrar um mapa interactivo, concebido em parceria com a ESRI Portugal e acompanhar a evolução da adesão em tempo real: https://www.h2off-apda.com/teste-esri.