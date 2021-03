CDU alerta para reivindicações antigas da população em Santa Cruz

A CDU alertou hoje para a existência de problemas antigos que continuam a afectar a população das freguesias de Gaula e de Santa Cruz, e que até agora não foram resolvidos pela Câmara Municipal.

Há reivindicações que perduram há 20 anos, e seja com PSD ou JPP no executivo camarário, “continua a haver falta de saneamento básico, falta de acessibilidades, falta de limpeza dos caminhos e veredas, falta de corrimões e iluminação pública, falta de investimento em serviços públicos, falta de abrigos de paragem, falta de mais transportes públicos, estradas com falta de manutenção, e até estradas municipais interrompidas com derrocadas, votadas ao abandono, como o Caminho Municipal das Lamarejas, e por fim projectos de alargamento e de construção de estradas que nunca saíram do papel e foram meras promessas, como, por exemplo, o alargamento da Rua do Janeiro, o alargamento da Rua da Morena, o Caminho das Regadinhas, o alargamento da Rua do Pomar e a prometida Estrada nas Achadas de Gaula, que liga a estrada da Terra Velha/Santo da Serra até às habitações da vereda subjacente”, destaca o Dirigente Regional da CDU.

António Jardim lamentou as promessas feitas pelo JPP em Santa Cruz e apontou para a necessidade de haver eleitos da CDU na Autarquia para abordar estas situações na reunião da vereação e nas sessões da Assembleia Municipal.

Recordou que o compromisso do seu partido “é com as populações” e prometeu “continuar a registar as denúncias e reivindicações” para “apresentar propostas nos órgãos próprios para onde fomos legitimamente eleitos, até que problemas como estes sejam resolvidos".