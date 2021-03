"Phone Off" detecta mais de mil condutores a usar telemóvel durante condução

As forças de segurança registaram 16.177 infrações, das quais 1.164 são relativas ao uso do telemóvel durante a condução no âmbito da campanha de segurança rodoviária "Phone Off" que decorreu nos últimos sete dias.

A campanha "Phone Off -- A conduzir não uses o telemóvel", da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), fiscalizou entre 23 de fevereiro e segunda-feira 73.544 veículos, segundo um balanço hoje divulgado.

A GNR fiscalizou 41.751 veículos e registou 10.966 infrações, das quais 832 dizem respeito ao uso de telemóvel durante a condução.

Por sua vez, a PSP fiscalizou 35.487, dos quais 31.793 em território continental, e registou 5.876 infrações, das quais 5.211 no continente.

Das infrações registadas pela PSP, 365 foram relativas ao uso do telemóvel durante a condução, das quais 332 em território continental.

Segundo o balanço conjunto da GNR, PSP e ANSR, no período da campanha foram registados um total de 1.231 acidentes, de que resultaram três vítimas mortais, 29 feridos graves e 363 feridos ligeiros.

Relativamente ao período homólogo de 2020, registaram-se menos 1.344 acidentes (-52%), menos 2 vítimas mortais (-40%), menos 17 feridos graves (-37%) e menos 433 feridos leves (-56%).

De acordo com uma nota da PSP e GNR, a campanha está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, e foi divulgada nos meios digitais e através de quatro ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização realizadas pela GNR pela PSP, em Lisboa, Vendas Novas, Setúbal e Óbidos.

Na campanha foram sensibilizados 248 condutores a quem foram transmitidas mensagens de sensibilização as consequências negativas e mesmo fatais do manuseamento do telemóvel durante a condução.