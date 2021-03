Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados promove conferência

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados levará a efeito, no próximo dia 8 de Abril, às 17h30, uma conferência subordinada à temática 'As crianças vítimas de violência doméstica'.

A iniciativa contará com as prelecções do juiz desembargador e director - adjunto do Centro de Estudos Judiciários, Paulo Guerra, e do professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e advogado, André Lamas Leite.

O evento será realizado por intermédio da plataforma Zoom e em formato 'webinar'.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição em https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_39xJqYncRRGp9vQm7ABktA. A iniciativa será transmitida no canal do Conselho Regional da Madeira no YouTube.