Ordem para caçar espécie protegida

Caçadores de 16 freguesias têm permissão para matar pombos-trocazes até final deste mês, sem limite diário de abates. Até ao momento, só a Polícia Florestal podia executar tal medida “correctiva” na Madeira.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

O DIÁRIO destaca ainda o Porto Santo, onde pelo menos dois hotéis estarão abertos durante o período da Páscoa.

Principais grupos hoteleiros só retomam actividade a partir de Maio, no Porto Santo. “Barreiras ao consumo” é o grande entrave, aponta o administrador das unidades do Grupo Sousa que regista quebras de 1,5 milhões de euros no ano da pandemia. Luamar e Vila Baleira são dos poucos que estarão abertos a férias e escapadinhas.

No que concerne à Covid-19, referência para as vacinas que chegam às escolas até o 6.º ano. Cerca de 5 mil professores e funcionários serão inoculados em breve. Destaque ainda para as pessoas com Trissomia 21 que consideradas prioritárias na fase da vacinação.

Identificados 16 infectados em estabelecimentos de ensino e Covid-19 afectou rastreio do cancro da mama são outas notícias relevantes nas páginas 10 e 11.

Destaque ainda para Lisboa que nega acesso antecipado aos fundos europeus.

Reunião entre Pedro Calado e Ministro do Planeamento fez com que a Região passa a contar com cinco milhões ‘extra’ para as empresas.

No desporto o Marítimo conta a partir de hoje com um novo treinador. O espanhol Julio Velázquez chegou ontem à Região para salvar o Marítimo. Técnico de 39 anos é apresentado hoje, oficialmente, e assina contrato até 2022 com os verde-rubros.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt para saber o que se passa na região, no país e no mundo.