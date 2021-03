Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados organiza conferência sobre “Teletrabalho e Contratação a Termo”

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados verifica “que o teletrabalho sem a adequada regulamentação poderá traduzir-se num fenómeno com perigosas dimensões para os trabalhadores”. “Acresce que igualmente se torna importante perceber os traços essenciais da contratação a termo”.

Assim, o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados organizará no próximo dia 11 de março, quinta-feira, às 17h30, uma conferência subordinada à temática “Teletrabalho e Contratação a Termo” que contará com as preleções do senhor Professor Doutor João Leal Amado e do senhor Professor e Advogado Amaro Jorge, a qual será realizada por intermédio da plataforma Zoom e em formato Webinar, e contemplará o programa vertido no cartaz em anexo e que é o seguinte:

17H30 I ABERTURA

Paula Margarido

Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados

17H40 I O teletrabalho e os direitos fundamentais e de personalidade do trabalhador

João Leal Amado, Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

18H15 I Traços essências do regime da contratação a termo

Amaro Jorge, Advogado, Especialista em Direito do Trabalho pela Ordem dos Advogados e Professor convidado do ISCTE para a área do Direito do Trabalho

18H45 I Debate

19H00 I Encerramento

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição para a ligação https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rJ3P8RgiTui-Euvb3mvIJA e será transmitida no canal do Conselho Regional da Madeira no YouTube.