Conheça os onzes que vão entrar em campo no Gil Vicente-Nacional

O Nacional vai defrontar o Gil Vicente, a partir das 20h30 desta sexta-feira, no encontro que abre a 24.ª jornada da I Liga.

A equipa madeirense procura regressar às vitórias, numa altura em que regista cinco derrotas consecutivas no campeonato, ocupando o 15.º lugar, com 21 pontos. A formação de Barcelos está em 13.º com mais um ponto.

Em relação ao último encontro, com o Marítimo, ficam de fora no Nacional Marco Matias, Witi e Riascos.

O Nacional vai entrar em campo com: Riccardo Piscitelli, Kalindi, Pedrão, Júlio César, João Vigário, Nuno Borges, Koziello, Francisco Ramos, Gorré, Vincent Thill e Rochez.

Gil Vicente: Denis, Joel, João Afonso, Laurency Rodrigues, Gonçalves, Kanya, Lucas Mineiro, Ruben Fernandes, Talocha, Marcos e Nogueira.

O árbitro do encontro é Luís Godinho, auxiliado por Rui Teixeira e Nuno Pereira.