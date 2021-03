Albuquerque analisa proposta de alteração à Lei de Defesa Nacional

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, por videoconferência, na reunião do Conselho de Estado, a primeira deste segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, onde estão a ser analisadas e discutidas propostas do Governo relativas à alteração da Lei de Defesa Nacional e à alteração da Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas.

A reunião iniciou-se às 15 horas.