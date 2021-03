Parlamento debate alterações à lei eleitoral sobre independentes a 8 de Abril

A Assembleia da República agendou hoje para 8 de Abril o debate de projetos-lei de PS, BE e CDS-PP que pretendem alterar a lei eleitoral autárquica nas regras relativas às candidaturas de movimentos independentes.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, o agendamento foi feito pelo PS e BE e CDS-PP manifestaram intenção de arrastar os seus diplomas sobre a mesma matéria, podendo ainda outros partidos vir a fazê-lo.

Além destes três partidos, também PSD e PAN têm iniciativas legislativas sobre a mesma matéria.

Na semana passada, representantes destes movimentos de cidadãos independentes, incluindo o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reuniram-se com os vários grupos parlamentares e tinham manifestado a expectativa de que os diplomas fossem discutidos no parlamento já no dia 25 de março, ainda antes de um novo encontro nacional destes grupos de cidadãos eleitores, marcado para 31 de março, em Portalegre.