Albuquerque classifica de “melancia” eurodeputado dos Verdes

O Presidente do Governo Regional desmentiu e apelidou hoje de “melancia” o eurodeputado dos Verdes, Francisco Guerreiro, por este ter concluído que a UNESCO havia rejeitado a pavimentação do Caminho das Ginjas, no Paul da Serra, na sequência de carta enviada à organização que outrora classificou a Floresta Laurissilva como património mundial.

Reagindo ao parecer da UNESCO, Miguel Albuquerque considerou “ser estranho um tipo de melancia” referindo-se a “aqueles Verdes do Partido Comunista” tenham tido “primeiro acesso à informação (parecer) do que o próprio Governo Regional”. Mas pior, considera, “é que veio logo dizer uma mentira” por ter dito que a requalificação pretendida pelo Governo Regional da estrada é inviável, para concluir que “não é nada daquilo que está no parecer. Nada daquilo que foi dito por esse senhor corresponde à verdade”, garante.

Mantém que “a estrada deve ser requalificada” dentro das normas para a preservação da Laurissilva e confirmou que o Governo Regional está a preparar “esclarecimentos complementares” para “enviar à UNESCO”.

Ainda a este propósito, o presidente do Governo elogiou e aconselhou à leitura o artigo de opinião que hoje é publicado na edição do DIÁRIO de Notícias.

No artigo da autoria de uma bióloga, Albuquerque considera que “está tudo o que deve estar sobre as [estrada] das Ginjas. É uma visão inteligente daquilo que é a realidade”, concluiu.

Abdicar do projecto de requalificação e encerrar o caminho a veículos "seria uma solução que não é solução" por entender que deixar como está não permite à natureza regenerar, mas antes, contribuiria para deixar o 'rasgo' "num processo de decadência".