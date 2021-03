Albuquerque “preocupado” com passagem da SDM a 100% para o domínio público

O presidente do Governo Regional manifestou hoje preocupação com o facto da Região vir a assumir a totalidade do capital da SDM – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. Miguel Albuquerque teme que a SDM venha a perder competitividade se a nova gestão estiver limitada na capacidade de acção para continuar a garantir atractividade da praça madeirense.

Ao ser questionado se já estava escolhido o novo administrador, respondeu de que mas fez questão de sublinhar que não está preocupado em saber quem será o próximo administrador da SDM.

“O meu grande objectivo é saber como é que a SDM vai-se manter competitiva. Não vou fazer uma empresa pública não competitiva. Ficamos todos a perder. Isto é tudo muito bonito a Região ser detentora a 100% do capital mas se a Região não tem uma estrutura competitiva, dinâmica, flexível, com capacidade de concorrer com as praças nossas concorrentes, nós ficamos todos a perder”, apontou.

Com Assembleia Geral agendada para breve, destaca a importância de decidir “qual o modelo para a gestão que permita essa flexibilidade, essa capacidade de ir atrair bons quadros para trabalharem na SDM, porque o grande objectivo da SDM é trazer 'know how', trazer capital, trazer investimento e trazer investimento e garantir postos de trabalho aos nossos jovens”.

Assumiu estar “um pouco preocupado por que esta ideia que isto vai ser uma empresa pública, morosa, sem capacidade de ir buscar investidores, sem capacidade de atrair bons quadros, é o fim da SDM”, avisa.

Albuquerque deixa claro que não quero uma SDM manietada. “Tem de ser garantidos os meios para a SDM ser competitiva. Eu ter um emplastro público ali que não funcione, não vale a pena”, concretizou.

Revelou também que o negócio “já foi aprovado pelo Tribunal de Contas”.

Declarações do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita, esta manhã, à empresa Indutora Energia, Unipessoal Lda, situada no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO), Lote 15, Câmara de Lobos.