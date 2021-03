Albuquerque sublinha importância de Portugal "acautelar aquilo que é nosso"

O presidente do Governo Regional assinalou, esta manhã, que o "triangulo marítimo português corresponde a 48% das águas marinhas da União Europeia" com Portugal a ter a 9.ª jurisdição do mundo, ou seja, "40 vezes maior que a superfície terrestre do nosso país".

Numa cerimónia de assinatura de protocolo com o Comando Operacional da Madeira, Miguel Albuquerque elogiou a visão do Almirante Silva Ribeiro e sublinhou a importância de Portugal "acautelar aquilo que é nosso" e "exercer o exercício de soberania de facto", que considera ser o grande desafio que o país tem pela frente, tendo também em conta "o vasto leque que a economia azul oferece" em múltiplas áreas.

Por outro lado, reconheceu que as Forças Armadas são o baluarte da nação.

Neste momento, decorre uma demonstração do uso de 4 drones por parte do Comando Operacional da Madeira, valência que é 'facultada' à Região com a assinatura deste protocolo.