PSD emite voto de saudação ao novo reitor da Universidade da Madeira

O grupo parlamentar do PSD deu entrada a um voto de saudação a Sílvio Fernandes, novo reitor da Universidade da Madeira, que foi eleito a 12 de Março, em sede do Conselho Geral para o quadriénio 2021 - 2025.

"Nascido em 1959 e associado da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, é licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas, curso que concluiu na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1982", refere o voto, acrescentando que o professor tem "mestrado em Literaturas Clássicas, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1987), e é doutorado em Letras, especialidade de Estudos Humanísticos, pela Universidade da Madeira (2006).

"Com uma carreira cimentada na área da docência, vinha até então a desempenhar o cargo de Vice-Reitor da Universidade da Madeira, sendo reconhecido pelos seus pares graças à qualidade e pertinência do seu trabalho. Com inúmeros artigos científicos publicados, tem sido, igualmente, orador em diversos colóquios e congressos internacionais, levando o nome da sua academia e da própria Região, além-fronteiras", indica ainda.

O voto conclui afirmando que Sílvio Fernandes "é uma figura deveras acarinhada na Universidade, não somente entre docentes e investigadores, mas, também, junto dos alunos, pelo seu carisma, capacidade de ajuda e empatia".