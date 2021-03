PPM pede suspensão dos cargos públicos de Miguel Albuquerque

O PPM Madeira entende que “nenhum partido deve interferir nem dizer como a justiça deve proceder e actuar, nem fazer juízos antecipados, ou aproveitamentos políticos desta investigação” do DCIAP no governo Regional e que visam Miguel Albuquerque que é suspeito de corrupção.

No entanto, defende que Miguel Albuquerque “deveria pedir a suspensão dos cargos públicos que ocupa, de conselheiro de Estado e de Presidente do Governo Regional, delegando a quem de direito este último cargo de forma a salvaguardar todos os interesses da nossa autonomia, que com esta investigação poderá sofrer sérios revés e problemas, salvaguardando assim o bom nome da Região dando tempo para que tudo seja esclarecido”.

O PPM Madeira espera que tudo isto “não passe de uma suspeita” e que tudo fique esclarecido o mais breve possível, "para bem da nossa Região e autonomia".