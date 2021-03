PPM propõe cooperativa para agricultura biológica

Os produtores de agricultura biológica na Madeira queixam-se de que este tipo de produção é mais dispendiosa e trabalhosa em comparação à agricultura com recurso produtos químicos e por isso pedem mais apoios, de acordo com o PPM Madeira que ontem esteve na feira de produtos hortícolas biológicos, que acontece todas as semanas na Placa Central, a conversar com estes agricultores. Por isso, o PPM propõe a criação de uma cooperativa que apoie e ajude a escoar os produtos biológicos

A dificuldade de escoar os produtos é também uma preocupação dos agricultores, diz o PPM, por não existir um espaço onde possam comercializar diariamente os seus produtos. O PPM sugeriu o Mercado dos Lavradores, mas o agricultores queixam-se dos preço elevado.

"Estes produtos biológicos que nós PPM fizemos comparação com produtos hortícolas em espaços comerciais, até nem variam muito o valor é demos conta nesta visita que há muitas pessoas que também falamos e que preferem estes produtos biológicos pelo facto de serem mais saudáveis à alimentação", escreve o partido através de comunicado.