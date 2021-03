PCP propõe audição parlamentar sobre a situação dos trabalhadores da Groundforce

O PCP reuniu-se hoje com a Comissão de Trabalhadores da Groundforce, com o objectivo de conhecer as suas preocupações, em particular, no que diz respeito "à violação dos direitos dos trabalhadores quanto aos salários em atraso e à necessidade de defender os postos de trabalho".

O deputado PCP, Ricardo Lume, disse que "os cerca de 208 trabalhadores da empresa" estão a ser "vítimas de uma situação de grave injustiça social e de violação dos seus direitos laborais fundamentais fruto de opções erradas do passado do Governo da República".

Perante esta situação, revelou que o PCP já requereu a realização de uma audição parlamentar, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com a presença dos membros do Governo Regional responsáveis pela tutela do trabalho, segurança social, aeroportos e transportes aéreos, a Comissão de Trabalhadores da Groundforce e os sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa.

Segundo Ricardo Lume, os objectivos são identificar a actual situação laboral da Groundforce; identificar se a empresa recebeu apoios para garantir a manutenção dos portos de trabalho; identificar se a Inspecção do Trabalho interveio junto da empresa, no sentido de apurar se os direitos dos trabalhadores estavam e estão a ser assegurados, e saber que medidas o Governo Regional tomou ou pretende tomar para garantir os direitos dos trabalhadores e a estabilidade no sector do 'handling', nos aeroportos da Madeira e Porto Santo.