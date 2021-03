"Estou cá para servir a Região", diz Ireneu Barreto

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, diz estar cá "para servir a Região". E, por isso, garantiu que irá continuar a exercer as suas funções "com o mesmo espírito e a mesma vontade".

Recorde-se que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reconduziu o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, que toma posse, na próxima sexta-feira.

"Esta foi a vontade do senhor Presidente da República e como já disse, para que eu continue tenho que ter em conta duas vontades, a do senhor Presidente da República e a minha. Essas vontades coincidiram, vou tomar posse na próxima sexta-feira e vou continuar a exercer as minhas funções", referiu à margem da audiência concedida, no Palácio de São Lourenço, ao Reitor cessante da Universidade da Madeira.