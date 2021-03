Ireneu Barreto destaca actuação do exército em situações de crise

Ireneu Barreto manifestou, ontem, o seu enorme apreço pela actuação do Exército em todos os momentos de crise que têm assolado o País e a Região, nomeadamente na aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, nos incêndios de 2016 e, mais recentemente, no combate à Pandemia.

As palavras de agradecimento foram proferidas durante uma visita à Zona Militar da Madeira, onde se inteirou dos trabalhos desenvolvidos, no último ano, relativos ao combate à pandemia da Covid-19.

O Representante da República para a Madeira, que foi hoje reconduzido no cargo pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou ainda as equipas da Zona Militar da Madeira que se encontram no Regimento de Guarnição n.º 3 e que estão em apoio à Unidade de Emergência de Saúde Pública do Serviço de Saúde da RAM.

A equipa realiza inquéritos e contactos no sentido de determinar eventuais cadeias de transmissão, emite Declarações de Isolamento Profilático e efetua a montagem de kits de testagens que são utilizados em toda a RAM.