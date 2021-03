Ireneu apela à vacinação na Madeira

O número “elevado” de pessoas que têm recusado tomar a vacina contra a covid-19 na Região levou o Representante da República para a Madeira a fazer um apelo neste sentido.

Ireneu Barreto aproveitou a visita que fez esta terça-feira às instalações da Guarda Nacional Republicana (GNR) para pedir à população que se informe junto dos familiares vacinados, médicos ou enfermeiros, lembrando que “sem conseguir vacinar a população nós não conseguimos dominar a situação pandémica”.

“A vacina é neste momento a única arma segura que nós temos contra a covid-19”, referiu o juiz conselheiro que também já foi vacinado.

Ireneu Barreto aproveitou a visita para agradecer o esforço e empenho da GNR sobretudo nesta fase de pandemia, enaltecendo o trabalho realizado nomeadamente no controlo dos portos.

Por fim confessou: “Eu sou um amante da acção da Guarda Nacional Republicana porque eu cresci profissionalmente ajudado pela GNR quando iniciei as minhas funções em Portugal Continental e sempre me impressionou a dedicação, o entusiasmo dos elementos da GNR mas tirando isso digo que estou profundamente grato pela acção da GNR na Região”.

O coronel Duarte Monteiro da GNR referiu que apesar da covid-19 ter afectado todas as instituições não teve um impacto directo no número de fiscalizações nem no número de patrulhas no terreno. “Ou seja, aumentamos o patrulhamento, aumentamos a fiscalização, só não aumentamos foi o número de coimas, o número de contraordenações e o número de crimes porque as situações são sui generis”.

Adiantou ainda que o Comando Territorial da Madeira recebeu recentemente duas viaturas novas e que a curto prazo irá receber uma lancha.