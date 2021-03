Ireneu Barreto recebeu 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, o recém-nomeado 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira, Coronel Luís Manuel Ricardo dos Santos.

No decurso deste encontro, o Representante da República desejou ao 2º Comandante as maiores felicidades no desempenho da sua função, salientando o importante papel que as Forças Armadas, e o Exército em particular, desempenham nesta Região Autónoma, sendo merecedoras do reconhecimento e da gratidão da população da Madeira e do Porto Santo.