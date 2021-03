‘Francisco Franco’ criou painel de azulejos para o mural do 25 de Abril em Peniche

Um grupo de alunos do 12.º ano do curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco criou um painel de azulejos que vai integrar o mural comemorativo do 25 de Abril, a inaugurar no próximo mês, em Peniche.

Na construção do mural, que pretende homenagear o 25 de Abril e os seus heróis, participaram 46 escolas de todas as regiões do continente e ilhas.

O painel de azulejos da ‘Francisco Franco’ foi um trabalho colectivo de Ana Isabel Gonçalves, Catarina Faria, João Gabriel Andrade, Jonathan Miguel Tovar e Rodrigo Miguel Gouveia, alunos de Desenho A, do 12.º ano, turma 10, iniciado no ano lectivo de 2019/2020, sob supervisão científica e pedagógica da professora Graça Berimbau, mas entretanto suspenso devido à pandemia.

A conclusão do painel ficou também a cargo da professora de Artes Visuais Graça Berimbau e contou ainda com o apoio técnico do ceramista Miguel Ramos da Oficina de Cerâmica Barro Cru.

O mural, que ficará exposto nas proximidades da entrada do Forte de Peniche, teria sido inaugurado no dia 25 de Abril de 2020, data em que se assinalaram os 46 anos da Revolução de Abril (daí o simbolismo das 46 escolas), não tivesse surgido a pandemia que paralisou todo o processo.