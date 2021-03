Hotéis Sentido: celebram Dia do Pai com voucher

Preparamos um programa especial com estadia de uma noite em quarto duplo com pequeno-almoço incluído e ainda um jantar para duas pessoas e garrafa de vinho da nossa selecção, por apenas 99€. Este programa está disponível durante todo mês de março para desfrutar quando lhe for mais conveniente.

Inclui acesso: complexo balnear, ginásio, piscinas e saunas.

Faça já a sua reserva: 291 930 930 [email protected]