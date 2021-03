Exposição 'O Conservatório Actual’ para ver até meados de Junho

Após a primeira exposição ‘Luiz Peter Clode: o fundador que dá nome ao Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, patente entre Outubro e Fevereiro, está agora aberta ao público a segunda exibição, intitulada ‘O Conservatório Actual’.

A mostra pode ser visitada na cafetaria do conservatório, até ao próximo mês de Junho.

O ciclo de exposições ’75 anos de Conservatório’, integrado nas comemorações dos 75 anos da instituição, constitui uma oportunidade para aprender mais sobre o conservatório e realçar a importância que esta organização tem na comunidade e na Região.

Com o Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2019/M, de 7 de Agosto, o Conservatório recebeu um conjunto de atribuições, no sector da educação artística, que até então estavam asseguradas pela Direcção Regional de Educação.

Nesta nova realidade, o conservatório transformou-se numa instituição educativa com competências mais alargadas e com um maior impacto na sociedade. Deste modo, a exposição ‘O Conservatório Actual’ é constituída por sete painéis, que correspondem a sete eixos de acção do conservatório, no tempo presente.

São eles:

1. 'Produtor de Eventos', onde apresenta uma instituição competente na organização de espectáculos de grandes dimensões;

2. 'Europeu', em que é possível observar a presença de alunos e docentes em actividades europeias;

3. 'Com Oferta Especializada em Artes', em que fica clara a enorme variedade da oferta pedagógica disponibilizada;

4. 'Descentralizado', onde demonstra a presença da instituição na maioria dos municípios da RAM;

5. 'Inovador e Produtor de Conhecimento', onde apresenta as edições, investigações e a aposta da instituição na realização de acções de formação e masterclasses;

6. 'Na Comunicação Social', em que apresenta a forte aposta do conservatório na sensibilização de toda a comunidade para as artes;

7. 'On-line', onde fica clara a capacidade de adaptação da instituição aos novos tempos, estando presente em diversas plataformas digitais.

Esta mostra pretende, igualmente, apresentar a vasta rede de acção do conservatório da actualidade e transmitir, a toda a comunidade educativa, que o conservatório não é uma instituição fechada em si mesma, mas antes uma organização enérgica e aberta ao seu meio envolvente.

Esta iniciativa surge, também, da integração do Conservatório no Plano Nacional das Artes (PNA), no atual ano letivo, num Projeto Cultural de Escola (PCE) que pretende unir a comunidade educativa em torno das comemorações dos 75 anos da instituição, envolvendo alunos e professores na homenagem da história do conservatório, no presente e no debate do seu futuro.

Ficha técnica da exposição:

Direcção Geral: Carlos Gonçalves;

Idealização e Coordenação: Paulo Esteireiro;

Revisão de Textos: Filipa Silva;

Coordenação Gráfica: Tiago Machado;

Projeto Gráfico: Ruben Fernandes;

Montagem da Exposição: Tiago Machado e Ruben Fernandes;

Produção Gráfica: Hello - Office Lider;

Fotografias/Imagens: Alexandre Neves, Diogo Pinto, Elena Kononenko, Helena Berenguer, Lénia Serrão, Luís Oliveira, Paulo Barbosa, Rui Camacho, Sergey Abakumov, Urbanistas.pt e Volodymyr Petryako.