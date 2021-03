PCP exige transferência da titularidade dos imóveis anexos ao farol de São Jorge para a RAM

O PCP esteve hoje, na freguesia de São Jorge, no concelho de Santana, para exigir que o Governo Regional tome as medidas necessárias para garantir a transferência da titularidade dos imóveis anexos ao farol de São Jorge para a Região Autónoma da Madeira de acordo com o artigo 99º do Orçamento de Estado para 2021.

O deputado do PCP na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Ricardo Lume, disse que "é inaceitável que, até à presente data, o Governo Regional ainda não tenha feito valer o direito da Região consagrado no Orçamento de Estado para 2021, negligenciando assim os interesses específicos do povo da Madeira e em particular da costa norte da ilha".

Nesse sentido, o PCP vai apresentar um Projecto de Resolução na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para que o Governo Regional na defesa dos interesses do povo da Região intervenha junto do Governo da República para garantir a transferência da titularidade dos imóveis anexos ao farol de São Jorge para a Região Autónoma da Madeira.