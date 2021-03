É preciso respostas eficazes no combate à pobreza, diz PCP

“É inaceitável que nestes dias em que se conhecem novos fenómenos de agravamento da situação económica e social, quando os problemas da pobreza extrema alastram, os governantes abandonem os socialmente mais desfavorecidos”, acusou hoje o coordenador regional do PCP.

Edgar Silva não aceita que no Funchal estejam a ser desactivados projectos de intervenção social quando cada vez mais confluem para as ruas da cidade “pessoas desprotegidas, sem emprego, com quebras abruptas de rendimento e sem abrigo” e diz que é, no mínimo, “incoerente” que “para além da Câmara Municipal do Funchal, o Governo Regional da Madeira não esteja a assegurar respostas eficazes e adequadas à gravidade das carências e das necessidades sociais”.

Os novos processos de agravamento da pobreza e da exclusão social foram abordados numa reunião com a direcção da Associação ACA - Associação Conversa Amiga, onde foram consideradas “situações de asfixia financeira, falta de recursos humanos e ausência de vontade política, quer do poder regional, como do poder local, para a viabilização de projectos capazes de prevenir situações de exclusão social e de promover a reabilitação social”.